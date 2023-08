Barletta Calcio, è fatta per Amedeo Silvestri in difesa

BARLETTA – È Amedeo Silvestri il rinforzo per la difesa del Barletta. I biancorossi hanno chiuso venerdì mattina l’accordo con il 31enne centrale difensivo siciliano, che nelle scorse settimane aveva avuto contatti anche con Casertana e Matera.

A confermare l’operazione è lo stesso entourage del calciatore. L’agente Andrea Provenzano e lo stesso Silvestri, infatti, hanno incontrato in mattinata la dirigenza biancorossa per chiudere positivamente la trattativa. Già negli ultimi giorni, lo stesso direttore tecnico Luigi Pavarese aveva lasciato intendere la possibilità di ampliare il reparto arretrato con un giocatore di esperienza. Il difensore palermitano era già nei radar del Barletta da fine luglio, quando era saltato l’accordo con la Casertana.

Silvestri si aggregherà al gruppo di Ginestra e potrebbe già essere a disposizione per l’amichevole di sabato sera contro il Corato al Puttilli, terzo test precampionato per i biancorossi. Adesso l’attesa è tutta per l’attacco: Dimiccoli e Pavarese hanno confermato di avere ancora un reparto corto e l’arrivo di Ngom potrebbe non bastare, Ginestra ha rimesso le operazioni di mercato nelle mani della società.

Gli oltre 2700 abbonati, con i quasi 300 tifosi presenti giovedì sera a Molfetta, chiedono uno sforzo ulteriore per il pacchetto offensivo. Ad un mese dall’inizio del campionato, il Barletta prosegue con le sue valutazioni.

