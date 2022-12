Foggia: Gallo, ‘Latina squadra in salute e con qualità’

Condividi su...

( Di Lorenzo Ruggieri ) “La squadra sta bene, ci siamo allenati nel clima ideale per affrontare l’ultima partita dell’anno” ha esordito il tecnico del Foggia Fabio Gallo nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro il Latina: “Il Latina non è una sorpresa, sta dando continuità ai risultati ottenuti nella scorsa stagione. Lavora bene, ha giovani interessanti e con la Fidelis Andria ha disputato un ottimo match. Ha giocatori di qualità, è in salute e sarà sicuramente determinati. Sarà una partita di spessore, da giocare con personalità per chiudere bene il 2022 e iniziare al meglio il girone di ritorno. Ci sarà da soffrire ma abbiamo preparato molto bene l’incontro”.

Indisponibili: “Non prenderanno parte al match Malomo, Vuthaj, Di Pasquale e Chierico. Il resto del gruppo è a disposizione”.

Bilancio: “La squadra è cresciuta e le prestazioni hanno portato risultati. Siamo riusciti a trovare una continuità che è mancata nel periodo iniziale. Rigiocherei la partita con il Cerignola con il pubblico, nonostante in quel match fossimo scesi in campo con lo spirito giusto. Tuttavia, gli errori ti consentono di crescere e fare esperienza”.

Odjer e Schenetti: “Conosco bene le qualità di entrambi. Odjer si è sempre messo a disposizione, allenandosi molto bene. L’incognita di Andrea riguardava il suo adattamento nel nuovo ruolo ma ora si diverte e in settimana lavora al massimo. Si sono sempre fatti trovare pronti quando sono stati chiamati. Le scelte sul mercato andranno effettuate anche in base a chi riusciremo a prendere, fermo restando la mia idea dei giocatori a disposizione”.

Tifosi: “Quando ho accettato, volevo risollevare questa squadra, pur conoscendone le difficoltà. Ero consapevole, però, di poter entrare nella testa dei giocatori e, di conseguenza, di poter essere apprezzato dal pubblico. Il calore che sto ricevendo dalla città e dai tifosi, però, è inaspettato. Probabilmente, sia i giocatori che la piazza hanno apprezzato la mia sincerità. Auguro a tutti i foggiani delle serene feste e che il 2023 possa essere un anno ricco di soddisfazioni, frutto del lavoro e della programmazione”.