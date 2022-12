Fidelis Andria: Doudou, ‘A Potenza sarà una battaglia’

Condividi su...

Linkedin email

( Di Lorenzo Ruggieri ) L’allenatore della Fidelis Andria, Diaw Doudou, ha analizzato così la recente sconfitta della sua squadra e il prossimo match dei federiciani: “Abbiamo rivisto l’ultima partita, analizzando gli errori per migliorarli in vista della prossima partita. Con il Latina ci è mancata la prestazione, non abbiamo pressato gli avversari come nelle partite precedenti. La partita è importante, ci sarà da battagliare per raggiungere l’obiettivo salvezza ma non dobbiamo affrontarla con ansia. Il Potenza è una buona squadra, di categoria e con buoni giocatori. Effettua una pressione molto alta ed è organizzata avendo un ottimo allenatore. Fortunatamente l’infermeria si è svuotata, l’intera rosa è a disposizione ma dobbiamo valutare la condizione di qualche giocatore, tra cui capitan Arrigoni. Graziano? È un ragazzo interessante e si fa sempre trovare pronto. Sta seguendo il suo percorso, anche a Crotone ha giocato bene ed è molto importante per noi. Bolsius sta bene, ha sempre giocato fuori ruolo ma è tranquillo”.