Prima impegno del girone d’andata ed ultima gara dell’anno solare per la Virtus Francavilla, che domani contro la Turris cercherà il quarto successo interno consecutivo.

Mister Antonio Calabro ha presentato così la sfida ai corallini in conferenza stampa: “Il valore della Turris non rispecchia nè i numeri nè il loro posizionamento in classifica. Quello che hanno fatto fino ad ora per noi sarà solo un piccolo punto di riferimento, ma domani mi aspetto una gara secca. È l’ultima partita prima della sosta, tutti vogliono far bene ed arrivare alla sosta con serenità. La Turris vanta tante individualità importanti, bisognerà prestare la massima attenzione. Noi vogliamo vincere ancora e vogliamo farlo attraverso una prestazione importante. Rispetto alla gara di domenica scorsa voglio vedere ancora più fame ed ancora più foga agonistica. Fattore casa? Per me le partite sono condizionate solo dal terreno di gioco e non più dall’ambiente. Un tempo scendevi in campo con timore, ora non più. Ekuban non sarà a disposizione in quanto ancora infortunato, Solcia è squalificato, mentre Perez ha la febbre da un paio di giorni. Per il resto saranno tutti a disposizione. Potessi scegliere un regalo di Natale chiederei intanto altri tre punti, e poi vorrei ripristinare la mia vecchia Virtus Francavilla, sia in campo che fuori”.