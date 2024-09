Foggia, ennesima aggressione a sanitari: Lorenzin chiede più sicurezza

Foggia – Ancora un’aggressione ai danni del personale sanitario al Policlinico di Foggia. Beatrice Lorenzin. vicepresidente dei senatori del Partito Democratico, ha espresso in una nota la sua condanna per l’episodio: “Condanniamo con fermezza l’ennesima aggressione al personale sanitario. Agli infermieri coinvolti in questa assurda vicenda va tutta la mia vicinanza e solidarietà”.

Lorenzin ha ricordato come negli ultimi anni siano state approvate numerose leggi per garantire maggiore sicurezza agli operatori sanitari, ma ha sottolineato che “bisogna fare di più, sia dal punto di vista operativo che culturale”.

La senatrice ha quindi evidenziato la necessità di rafforzare i controlli d’accesso ai presidi sanitari con una maggiore sorveglianza e l’introduzione obbligatoria di sistemi di videosorveglianza, per creare un ambiente di serenità tanto per gli operatori quanto per i pazienti.

In linea con le richieste avanzate dalla Fnomceo, Lorenzin ha annunciato l’intenzione di presentare una proposta per l’installazione di videosorveglianza in tutte le strutture sanitarie, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e consentire l’arresto differito in caso di flagranza.

Ma non solo: Lorenzin ha sottolineato anche l’importanza di agire sul piano culturale, ricostruendo un clima di fiducia tra pazienti e operatori sanitari. “Il tempo dedicato alla comunicazione fa parte della cura stessa”, ha dichiarato, proponendo l’introduzione di personale specifico per facilitare il dialogo con i pazienti e le loro famiglie. “Difendere chi si prende cura di noi deve essere un dovere e una priorità per tutti”, ha concluso Lorenzin.

