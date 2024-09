Criminalità a San Marco in Lamis, Cera: ‘Stato si faccia sentire’

San Marco in Lamis è nuovamente sotto assedio criminale. Dopo l’ennesimo assalto al bancomat della Banca Popolare Pugliese, che ha scosso il paese nel cuore della notte, si diffonde paura e preoccupazione tra i cittadini. Questo attacco segue di poco un evento simile ai danni del bancomat delle Poste, evidenziando una crescente emergenza sicurezza.

Il consigliere regionale Napoleone Cera ha espresso forte preoccupazione per la situazione, annunciando di aver scritto al Ministro dell’Interno e al Prefetto di Foggia. “La comunità vive in un clima di costante incertezza, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine, ormai insufficienti per presidiare l’intero territorio”, ha dichiarato Cera, sottolineando la necessità di un potenziamento urgente delle forze di sicurezza.

“Il Gargano non può essere lasciato in balia della criminalità. È indispensabile una risposta forte e decisa dello Stato per ristabilire la legalità e restituire serenità alla popolazione”, ha concluso il consigliere, confidando in un intervento tempestivo delle autorità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio, pertanto non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts