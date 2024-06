Foggia, Domenico Roma candidato principale al ruolo di ds

FOGGIA – Tramontata definitivamente la pista legata a Pasquale Foggia, ormai promesso sposo del Brescia, il Foggia avrebbe individuato nella figura di Domenico Roma il candidato principale alla nomina di direttore sportivo. Il dirigente lucano è sotto contratto con il Messina fino al 30 giugno, dopo di ché la sua esperienza professionale potrebbe continuare in rossonero. Sono ore decisive e pare che Roma abbia il gradimento del presidente Nicola Canonico. Non vanno comunque escluse sorprese nelle prossime ore, ma l’ex Lavello risulta in pole. A lui, eventualmente, la scelta del nuovo tecnico rossonero: la sua strada si dividerà sicuramente da quella di Giacomo Modica, fresco di rinnovo sulla panchina del Messina.

