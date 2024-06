Serie C: Monopoli, ufficiale il rinnovo di Chiricallo fino al 2026

Marcello Chiricallo e il Monopoli ufficialmente insieme fino al 2026. La società ha annunciato ufficialmente il rinnovo del dirigente per altri due anni, con il compito di continuare il lavoro intrapreso a gennaio con il mercato che ha poi portato alla salvezza.

Questa la nota della società e la dichiarazione del direttore:

La SS Monopoli 1966 ufficializza il prolungamento del rapporto professionale con il direttore sportivo Marcello Chiricallo fino al 30 giugno 2026.

Già giocatore, allenatore (nella stagione 2009/2010) e responsabile del settore giovanile (dal maggio 2019 al marzo 2022) e direttore sportivo dall’agosto 2020 al marzo 2022, Chiricallo è attualmente in carica da fine ottobre 2023.

“Mi preme ringraziare il presidente Francesco Rossiello per il rinnovo della fiducia – ha commentato lo stesso Chiricallo – Da parte mia posso confermare di avere con la proprietà un buonissimo rapporto che ci consente di lavorare nelle migliori condizioni possibili”.

“Il mio auspicio è quello di fare bene in primis per il presidente, ma anche e soprattutto per tutta la tifoseria biancoverde, sempre così appassionata e sempre così vicina alla squadra – ha continuato il direttore sportivo del Monopoli – L’augurio è di vivere una stagione meno complicata di quella appena conclusa. Il Monopoli deve tornare ad essere quello che è sempre stato. L’obiettivo è quello di pianificare una stagione in cui calcisticamente si possa soffrire meno, abbinando le idee alle esigenze del club. Già a gennaio abbiamo portato avanti una vera e propria rivoluzione dell’organico. Per il prossimo anno ripartiremo da una base diversa, ragionando sulle certezze e costruendo la nuova rosa su principi più consolidati”.

