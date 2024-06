Fidelis Andria, c’è l’annuncio del DS: ecco Califano

Tempo di annunci in casa Fidelis Andria: sarà Gianni Califano il nuovo direttore sportivo.

“La Fidelis Andria 2018 – si legge sulla pagina Facebook del sodalizio biancazzurro – comunica di aver trovato l’accordo con Gianni Califano per affidargli l’incarico di Direttore Sportivo. La presentazione ufficiale avverrà dopo il 1° luglio prossimo con successive comunicazioni.

Originario di Pagani, classe 1971, il nuovo DS ha iniziato la sua avventura nel mondo del calcio da calciatore con 460 presenze e 164 reti, tutte tra i professionisti, prima di intraprendere la carriera da dirigente.

Dal 2012, dietro una scrivania, ha svolto il ruolo di Direttore Sportivo in numerosi Club, tra i quali Bellaria, Prato, Varese, Monza, Fano, Livorno e Pro Sesto tra serie D e Serie C”.

Per la panchina, intanto, resta sempre in pole Ciro Danucci. Nelle ultime ore, però, la dirigenza biancazzurra avrebbe preso contatti anche con Vincenzo Maiuri, ex Sorrento. In entrata, vicina la firma del classe 2004 Daniel Babaj, 29 presenze e 5 gol con la maglia del Manfredonia nello scorso campionato di Serie D.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author