Foggia, Cudini ‘Dimostriamo di essere una squadra all’altezza’

(Di Lorenzo Ruggieri) Con la Casertana per riscattare la recente sconfitta con il Latina. Alla vigilia della sfida contro i campani, il tecnico del Foggia Mirko Cudini suona la carica: “Siamo in un periodo altalenante e vogliamo riscattare la sconfitta della scorsa settimana. Con il Latina abbiamo giocato alla pari, ma non siamo riusciti a portare il risultato a casa. Abbiamo cercato di vincere l’incontro e non siamo riusciti a portare gli episodi dalla nostra parte. Domani affronteremo una squadra importante, con ottimi giocatori e una chiara identità improntata nel 4-3-3. La Casertana avrà grosse motivazioni, è in periodo di forma particolare e vorrà continuare su questa strada. Loro sono molto bravi nelle transizioni e attuano princìpi simili a quelli di Zeman. Noi dobbiamo dimostrare di essere all’altezza del campionato, avremmo potuto avere qualche punto in più, ma ci vuole più determinazione e concentrazione nelle situazioni. Dobbiamo dare continuità a noi stessi e raccogliere il massimo in ogni partita. Vedremo le risposte sul campo”.

