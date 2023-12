LECCE – Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha commentato così l’1-1 contro il Lecce al Via del Mare maturato al 99′ (rigore trasformato da Piccoli): “La squadra non meritava il pareggio, anzi. Abbiamo disputato una buona partita e stiamo lavorando tanto per fare un grande campionato. Evidentemente non sono fortunato con Nasca (arbitro della sezione di Bari, oggi al Var): si parla tanto della tecnologia, ma bisogna saperla utilizzare deve essere uno strumento e non un’arma. Adesso dobbiamo guardare oltre, seppur con rammarico. Zirkzee fuori? Van Hooijdonk ha fatto una buona partita, Zirkzee quando è entrato in corsa ha fatto bene. Andiamo avanti con grinta”

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp