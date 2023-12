LECCE – Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, ha analizzato così il pareggio contro il Bologna in conferenza stampa: “Nel primo tempo abbiamo giocato bene, tirando otto volte in porta, ma ci è mancato il colpo per vincere la partita: quando non concretizzi, ci può stare che una squadra come il Bologna ti va in vantaggio su una situazione su calcio piazzato e perdi certezze e sicurezza. Ma questo è un gruppo che non molla mai, con l’aiuto dei nostri tifosi siamo arrivati al pareggio. Ultimamente abbiamo perso qualche punto per ingenuità, penso alle gare passate contro Roma e Verona ad esempio. Il fallo da rigore? L’ho visto subito dal campo, l’unico dubbio era sulla posizione di Dorgu: proprio per quel motivo siamo stati un attimo in attesa. Ma il fallo su Falcone era netto. Non ci sono dubbi, anzi doveva esserci anche il rosso per Calafiori perché era chiara occasione da rete. Piccoli? È entrato e ha fatto bene, sono contento abbia fatto gol. Se ragioniamo sui numeri, comunque, avremmo meritato molto di più noi”.

