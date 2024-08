Foggia, cane salvato da incendio: eroico intervento di una volontaria

“Nella mattinata di giovedì 1° agosto, in via Ascoli a Foggia, Luisa Lamanna, presidente dell’associazione “Battito animale”, ha notato un violento incendio in un terreno privato e un cane legato a un albero. Senza esitazione, è intervenuta prontamente salvando l’animale da una morte certamvisto che le fiamme stavano rapidamente avvicinandosi e non aveva vie di scampo”. Lo dichiara in una nota Sandro Sacchitella, comandante delle guardie zoofile dell’associazione nazionale N.I.T.A..

”Ricordo che i proprietari dei terreni sono obbligati, per legge, a tagliare per tempo l’erba secca e le sterpaglie con l’avvicinarsi della stagione torrida, altrimenti incorrono in pesanti sanzioni e, in alcuni casi, rischiano conseguenze penali. Un grazie da parte delle associazioni animaliste alla signora Luisa Lamanna per aver rischiato con coraggio la sua incolumità ed aver salvato questo bellissimo cucciolo”, conclude Sandro Sacchitella.

Antonella D'Avola