Foggia, Brambilla: ‘Con l’Altamura sarà una sfida tosta’

Una settimana dopo il pareggio all’esordio in campionato contro il Trapani, il Foggia torna in campo. Nel secondo turno di Serie C, i rossoneri affronteranno il Team Altamura, nel primo derby pugliese della stagione: “In settimana, i ragazzi hanno reagito subito dopo un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca”, ha ammesso il tecnico dei santanelli, Massimo Brambilla: “La squadra ha trasformato la delusione in energia positiva”.

Team Altamura: “Al San Nicola affronteremo una squadra tosta, reduce da una sconfitta e cercherà di fare bene. Sarà una partita da interpretare nella maniera giusta. L’Altamura ha acquistato giocatori e allenatore di categoria. Cercheremo di essere più puliti tecnicamente e difendere meglio quando si alza la pressione avversaria. Siamo pronti per disputare una buona partita ma nel calcio c’è sempre una variabile imprevedibile”.

San Nicola: “Giocheremo su un campo in perfette condizioni e questo è importante per le due squadre e lo spettacolo. Assenza dei tifosi? È un rammarico ma non voglio andare oltre, le regole sono queste e le accettiamo”.

Mercato: “Abbiamo effettuato un calciomercato molto importante, acquistando un giusto mix di giovani ed esperti. Sono arrivati giocatori funzionali e sono molto contento. Ora possiamo pensare solo al campo e questo è un aspetto positivo”.

Formazione: “Ho in mente una formazione ma dopo la rifinitura deciderò gli undici iniziali. Gargiulo? Deve ancora inserirsi nel contesto squadra, è reduce da diversi allenamenti individuali e in futuro potrebbe giocare in coppia con Da Riva. Carillo si allena da ormai venti giorni con la squadra e sta bene, pur dovendo recuperare un pò la condizione fisica”.

Indisponibili: “Danzi non prenderà parte al match per un risentimento muscolare, mentre Millico è in dubbio a causa di un piccolo problema. Tuttavia, abbiamo diversi giocatori in rosa e schiererò chi riterrò più opportuno”.

