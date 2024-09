Team Altamura, Di Donato: “Cercheremo di portare i 3 punti a casa”

La Team Altamura si prepara all’esordio stagionale allo stadio Tonino D’Angelo per affrontare il Foggia nella gara valevola la seconda giornata del girone C di Serie C. Daniele Di Donato, allenatore biancorosso, ha parlato durante la conferenza stampa pre-partita e ha fatto il punto della situazione sulla squadra. Di seguito, le sue parole.

Su Palermo: “Sono contento del mercato svolto fin qui dalla società, che mi ha messo a disposizione una rosa omogenea e valida, che ci permette di poter scegliere. Palermo ci sarà d’aiuto; ha dimostrato di avere molta confidenza col gol. Domani non sarà della partita, perché è arrivato oggi, ma lo porterò in panchina. È un buon prospetto.”

Reazione col Crotone: “Non sto guardando i sistemi di gioco. A Crotone abbiamo patito l’esordio e l’emozione, che non ci ha permesso di essere sciolti come dimostrato in precedenza. Abbiamo affrontato una squadra forte, che sicuramente si giocherà i primi posti di questo campionato, che ha blasone ed è stata costruita per vincere. Siamo incappati nella prima mezz’ora in cui sappiamo che, se sbagli una minima palla, rischi di prendere gol, e così è stato. Abbiamo avuto una reazione perché siamo entrati sciolti mentalmente, abbiamo dimostrato di esserci. La differenza la fa la serenità con cui si affrontano le partite.”

Sui tifosi: “Il tifo è sempre importante, una parte fondamentale di una squadra, l’ho sempre detto. Ti spinge a fare quel qualcosa in più in determinate circostanze della partita. Affrontiamo una squadra forte, costruita molto bene, che ha fatto bene fin qui. A prescindere dal Foggia, noi domani cercheremo di affrontare la gara nel modo giusto, non sbagliando l’atteggiamento, soprattutto quello iniziale, e cercheremo di portare a casa i primi 3 punti.”

Campionato: “Questo è un campionato complicato; si devono limitare gli errori, porli al minimo. Altrimenti, rischi di fare il patatrac.”

Condizione della rosa: “Stanno tutti bene, ho a disposizione l’intera rosa. Valuterò la formazione che dovrà scendere in campo.”

