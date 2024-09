Bottalico gol ed espulsione, ma il Barletta vince: 1-0 al Molfetta

Di misura e in inferiorità numerica. Il Barletta manda al tappeto il Molfetta 1-0 e porta a casa la seconda vittoria consecutiva. Gara del “Puttilli” decisa dalla rete di Bottalico, che pesca il coniglio dal cilindro, ma si lascia espellere dopo essersi tolto la maglia nell’esultanza.

Il Barletta rompe gli indugi. Al 4’ Turitto dall’out di destra pesca Lavopa, bravo ad innescare Lattanzio che calcia senza pensarci: attento Liso. Padroni di casa in controllo: al 10’ Bottalico scansiona lo schermo e lascia partire un mancino velenoso che l’estremo difensore avversario disinnesca in angolo. La risposta del Molfetta arriva sette minuti più tardi con Morra dalla distanza, palla che si spegne sul fondo. È sempre Morra, a ridosso della mezz’ora, a provarci su punizione: Massari alza in angolo. Il Barletta torna ad affacciarsi nella metà campo avversaria al 34’ con Lavopa che costringe Liso ancora una volta agli straordinari. Il numero uno del Molfetta, successivamente, indossa tuta e mantello sull’incornata di Lavopa, ben imbeccato da Strambelli, mentre sul capovolgimento di fronte è Calabria a impegnare Liso. Al 46’ il Barletta passa in vantaggio. Schema su calcio di punizione: Strambelli per Bottalico al limite dell’area, mancino chirurgico del numero 14 che si spegne sotto l’incrocio dei pali. Ingenuità clamorosa, in ogni caso, per l’ex Fidelis Andria che già ammonito, si alza la maglia per esultare e rimedia un cartellino rosso. Barletta in dieci. La prima frazione, in ogni caso, si chiude con Strambelli che sfiora il gol della domenica.

Nonostante l’inferiorità numerica, subito un’occasioni per i biancorossi in avvio di ripresa: corner di Strambelli, testa di Lattanzio che non inquadra il bersaglio più grande. Al 52’ è sempre il solito Strambelli ad incaricarsi di un calcio di punizione dal limite, palla sporcata dalla barriera. I ritmi si abbassano vertiginosamente e le occasioni latitano. Bisognerà attendere il 77’ per rivedere un’occasione, con Barrasso che non punge da posizione defilata. Barletta che avrebbe l’occasione per chiudere i giochi all’84’, ma dopo un’azione insistita di Lopez, Bernaola strozza troppo la conclusione. La gara scivola via senza particolari sussulti: Barletta batte Molfetta 1-0.

Barletta (3-4-3): Massari; De Gol, Montrone, Parisi (45′ st. Dragà); Turitto, Mariani, Bottalico, Lobosco (18′ st. Bernaola); Strambelli, Lattanzio (33′ st. Lopez), Lavopa. A disp. Staropoli, Ciurlo, Dicuonzo, Rotondo, Leone, Belladonna. All. De Candia

Molfetta (4-3-3): Liso; Comitangelo (15′ st. Tupputi), Romanelli, De Palma, Forgione (39′ st. Colamesta); Barrasso (37′ st. Carannante), Morra (15′ st. La Pietra), Ciranna (34′ st. Maggiari); Calabria, Dal Cason, Potenza. A disp. Del Rosso, Colanginone, Lafronza, Carubini. All. Carbone

Marcatori: 47′ pt. Bottalico (B)

Note: calci d’angolo: 6-4; ammoniti: Lobosco, Bottalico, Parisi e De Gol (B), Barrasso e Maggiari (M); espulsi: al 48′ Bottalico per doppio giallo. recuperi: pt. 6′, st. 5.

Arbitro: Fiorino di Bari

