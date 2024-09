Taranto, Antonini lancia gravi accuse, Giove annuncia: ‘Lo querelo’

Il Taranto, insieme al suo presidente Massimo Giove, ha deciso di intraprendere azioni legali contro Valerio Antonini, presidente del Trapani, a seguito delle dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo durante la conferenza stampa di ieri, sabato 31 agosto. Giove e il Taranto procederanno con una querela e una denuncia presso le autorità giudiziarie e la Procura Federale, accusando Antonini di aver diffuso informazioni false e lesive. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal Taranto nella mattinata di domenica 1° settembre.

Cosa ha detto Valerio Antonini

Durante la conferenza stampa, Antonini ha affermato che quest’anno “abbiamo in Serie C un club come il Taranto, una delle città più importanti d’Italia. È di fatto in mano a un signore che ha depauperato la società dal punto di vista patrimoniale. L’anno scorso ci aveva venduto un giocatore, Antonini, su cui avevo puntato molto. Il Catanzaro lo ha acquistato dal Taranto per 500 mila euro. Il presidente, o presunto tale, mi fa venire l’orticaria solo al pensiero che venga definito come tale, mi aveva venduto il calciatore e voleva che io pagassi la cifra come sponsorizzazione a una sua società esterna, con destinazione ignota. Sono disposto a fornire alla Federazione tutti i documenti necessari per dimostrare quanto sto dicendo. Questo per farvi capire come funziona questo mondo”.

