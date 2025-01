Foggia: arrivano 14 nuovi agenti, ma ‘carenza organico resta critica’

Da mercoledì 8 gennaio, la questura di Foggia accoglierà 14 nuovi agenti di Polizia. La notizia è stata diffusa da Michele Carota, segretario provinciale del SIULP, sindacato di Polizia, il quale però evidenzia come il rinforzo sia insufficiente, non compensando “nemmeno la metà dei pensionamenti registrati nel 2024, con prospettive ancora peggiori per il 2025”.

“La carenza di organico colpisce tutti i settori, dalle specialità come la polizia stradale, ferroviaria e delle telecomunicazioni, fino alle attività amministrative, come il rilascio di passaporti, permessi di soggiorno e porti d’armi”, analizza Carota che lancia un appello per un intervento urgente: “Serve un’iniezione di personale adeguata per evitare che la situazione degeneri. Il rischio di non garantire la presenza sul territorio è ormai reale e pericoloso”.

Carota sottolinea l’impegno quotidiano degli agenti, augurandosi che il loro esempio di professionalità serva a ottenere gli investimenti e le risorse promesse per garantire sicurezza in una provincia che ne ha urgente bisogno.

A testimonianza di questo impegno, Carota cita il recente arresto del latitante foggiano Olinto Bonalumi, catturato a Roma nel pomeriggio di lunedì 6 gennaio, risultato brillante che conferma lo spirito di servizio del personale nonostante le difficoltà.

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio: pertanto, non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts