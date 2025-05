Foggia, lesione strutturale in un palazzo: evacuate 16 famiglie

Un sopralluogo dei vigili del fuoco e del Comune accerta una crepa in un pilastro: ordinanza di allontanamento immediata

Sedici famiglie residenti in un edificio situato all’angolo tra Corso Giannone e via Tugini, a Foggia, sono state costrette a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni nella serata di oggi, lunedì 27 maggio, per motivi di sicurezza. La decisione è stata assunta dai tecnici del Comune di Foggia e dei vigili del fuoco, dopo un sopralluogo che ha rilevato una lesione strutturale rilevante su uno dei pilastri portanti dello stabile.

L’allarme è stato lanciato da uno dei residenti, che ha segnalato agli enti competenti la presenza di una crepa sospetta. In seguito alla verifica tecnica, è stato predisposto un ordine di allontanamento con scadenza entro le ore 20 di oggi, in attesa dell’ordinanza sindacale ufficiale di evacuazione.

Sul posto sono intervenuti Daniela Patano, assessora comunale alla Protezione Civile, e Vincenzo Manzo, comandante della Polizia Locale, che hanno seguito le operazioni di evacuazione e hanno annunciato un nuovo sopralluogo nelle ore successive per accertare l’uscita di tutti i residenti dallo stabile.

L’edificio sarà oggetto di ulteriori verifiche strutturali nei prossimi giorni, finalizzate a valutare gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell’intero immobile. Le autorità comunali stanno lavorando per garantire una sistemazione temporanea alle famiglie sgomberate e per tutelare l’incolumità dei cittadini coinvolti.

Nel frattempo, resta alta l’attenzione da parte delle istituzioni, che monitoreranno l’evolversi della situazione fino alla completa risoluzione delle criticità riscontrate.

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts