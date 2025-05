Manfredonia, pesca e rifiuti non tracciati: sanzioni per 2 milioni

Dalle verifiche della GdF è emerso un quadro critico: numerosi operatori non hanno rispettato per diversi anni gli obblighi previsti

Ammontano a 2 milioni di euro le sanzioni amministrative irrogate nel 2024 dalla Guardia di Finanza a seguito di un’attività di controllo sui rifiuti speciali pericolosi prodotti nel settore della pesca.

L’operazione, coordinata dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari e condotta dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Manfredonia, ha avuto come obiettivo il monitoraggio della tracciabilità e dello smaltimento dei rifiuti pericolosi, quali lubrificanti, filtri e batterie, prodotti da imprese operanti in ambito portuale.

Dalle verifiche è emerso un quadro critico: numerosi operatori non hanno rispettato per diversi anni gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità ambientale. In particolare, è stato accertato che, oltre a non tracciare correttamente i rifiuti speciali, in molti casi non sono mai stati versati canoni o imposte per lo smaltimento dei rifiuti ordinari, determinando un accumulo incontrollato di materiali all’interno del porto commerciale di Manfredonia.

L’attività si inserisce in un contesto di crescente attenzione pubblica verso la tutela dell’ambiente, evidenziando la necessità di un costante monitoraggio dei soggetti economici che producono e gestiscono rifiuti pericolosi. Mantenere intatta la catena della tracciabilità è infatti considerato essenziale per garantire trasparenza e sicurezza.

Il comparto aeronavale della Guardia di Finanza, incaricato anche della polizia del mare, svolge un’azione di presidio continuativo sia a terra che in mare per contrastare gli illeciti ambientali, con un approccio prevalentemente preventivo. L’operazione condotta a Manfredonia rappresenta un chiaro esempio di questa strategia, finalizzata a proteggere l’ambiente e garantire il rispetto delle normative vigenti.

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts