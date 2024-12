Fitto da Maglie: “Grande sfida avvicinare l’Europa ai territori”

Durante un evento organizzato a Maglie (Lecce) per celebrare la sua nomina a vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto ha sottolineato l’importanza di rendere l’Europa più vicina ai cittadini e ai territori. “Non sono abituato a fare grandi dichiarazioni – ha affermato –, preferisco far parlare i fatti. Ce la metterò tutta per rendere questa esperienza un progetto collettivo e per avvicinare davvero l’Europa ai nostri territori”.

Fitto ha evidenziato le complesse sfide che attendono l’Unione Europea nei prossimi cinque anni. “Lo scenario internazionale è molto difficile, ma l’Europa può svolgere un ruolo cruciale se saprà rafforzare la sua funzione geopolitica e valoriale. Serve un’Europa vicina ai cittadini, capace di appassionare i giovani e di costruire un progetto comune”.

Nel corso dell’intervento, Fitto ha definito “un grandissimo onore” il nuovo incarico, ricordando il legame con la sua terra d’origine: “Tornare a Maglie è sempre un’emozione. Qui sono nato e cresciuto, ed è il punto di partenza dei valori che mi accompagneranno nei prossimi anni in Europa”.

Tra le deleghe assegnate, Fitto ha menzionato la politica di coesione, una componente chiave del bilancio europeo volta a ridurre i divari territoriali. “È una responsabilità di grande rilievo e prestigio che richiede impegno per costruire uno sviluppo condiviso”.

L’evento, promosso dal sindaco Ernesto Toma, ha rappresentato un momento di celebrazione per la comunità locale e di riflessione sul ruolo dell’Europa in un momento storico cruciale.

