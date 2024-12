Regione, primo ok al bilancio in giunta

Bari – La giunta regionale pugliese ha approvato il bilancio per il triennio 2025-2027. Per il 2025 il bilancio autonomo ha previsioni d’entrate e di uscite per poco più di 1,7 miliardi di euro e un bilancio sanitario da 9 miliardi di euro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author