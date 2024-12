Ospedale Galatina, Asl Lecce chiarisce: “Nessuno smantellamento”

L’ospedale di Galatina è al centro di un programma di riqualificazione, con importanti interventi pianificati per migliorare i servizi offerti. Lo sottolinea l’Asl Lecce in una nota ufficiale, rispondendo alle dichiarazioni rilasciate da esponenti di Forza Italia al termine di un sopralluogo effettuato questa mattina.

In base all’ultimo Piano di riordino della rete ospedaliera approvato dalla giunta regionale, i posti letto della struttura passeranno da 125 a 215. Tra gli interventi previsti figurano: l’attivazione di 12 posti letto per la Neuropsichiatria infantile (in fase di programmazione e captazione fondi), 12 posti letto di terapia sub-intensiva e intensiva, e l’ammodernamento delle sale operatorie. Gli uffici competenti sono al lavoro per il reperimento delle risorse necessarie.

Nonostante le difficoltà legate alla carenza di personale, una problematica di portata nazionale, l’ospedale continua a garantire le sue funzioni di presidio zonale.

Per quanto riguarda il Pronto Soccorso, che ha registrato un aumento del 17,4% degli accessi nei primi nove mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, l’Asl ha avviato la ricerca di fondi per interventi di ristrutturazione e ammodernamento.

Conclude l’Asl: “Nessun depauperamento o smantellamento è in corso, ma un rafforzamento della struttura ospedaliera in risposta alle esigenze del territorio”.

