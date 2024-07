Fidelis Andria, sondaggio per Montalto e Scarsella

La Fidelis Andria è senza ombra di dubbio tra le protagoniste di questo calciomercato. La società federiciana sta continuando a scandagliare il mercato a caccia di calciatori di categoria superiore. Perso Michele Vano (che ha preferito restare in C e firmerà all’Avellino), ci sarebbe stato un sondaggio per l’esperto Adriano Montaldo. Per il centrocampo, invece, una delle piste porta a Fabio Scarsella ex, tra le altre, di Vicenza e Monterosi, che piace molto anche a Nocerina e Matera.

