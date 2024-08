Fidelis Andria, c’è l’ufficialità: ecco Kragl

Ora ci sono anche i crismi dell’ufficialità: Oliver Kragl è un giocatore della Fidelis Andria. Il classe ‘90 nato a Wolfsburg, che aveva rescisso il suo contratto negli scorsi giorni con il Trapani, è stato annunciato in serata.

“Ha vinto un campionato di serie B con il Benevento – si legge nel comunicato -, ha vinto in patria in Germania, ha vinto lo scorso anno la serie D con il Trapani. Ha collezionato 90 presenze in Bundesliga con 12 reti a referto, 20 in serie A con un gol, 129 in serie B con 22 gol. E poi serie C in Italia ed in Germania ma anche lo scorso anno la prima esperienza della carriera tra i dilettanti proprio a Trapani dove ha collezionato 40 presenze, 18 gol e 10 assist. Da oggi è un nuovo calciatore della Fidelis Andria. Si tratta di Oliver Kragl, esterno d’attacco 34enne da quasi 500 presenze in carriera con oltre 160 tra gol e assist. Per il calciatore tedesco l’arrivo a titolo definitivo. E allora un grande benvenuto Oliver”.

