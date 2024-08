Cerignola, Raffaele: “Noi una forte outsider. Contento del mercato”

Sarà ancora il Messina la prima avversaria casalinga in stagione del Cerignola, dopo il pareggio beffa di un anno fa i gialloblù puntano alla seconda vittoria su due dopo il poker rifilato alla Juve Next Gen. Alla vigilia (match in programma venerdì alle 20:45) ha parlato Giuseppe Raffaele, tecnico ofantino che ha sottolineato le insidie del match ritenendosi soddisfatto del mercato condotto finora. L’allenatore ha definito la sua squadra “una forte outsider”, aspettandosi un Cerignola competitivo tra le big del campionato. Le sue parole nel servizio.

