Taranto, fatta per Antonio Pio Iervolino dalla Salernitana

Antonio Pio Iervolino, centrocampista classe 2003, arriva a Taranto in prestito dalla Salernitana. È il nipote di Danilo Iervolino, ex presidente del club granata. Ha esordito in Serie A il 27 maggio 2023 in Salernitana-Udinese 3-2. Dopo le esperienze nei settori giovanili di Inter, Novara e Imolese, nella passata stagione ha militato nella Vis Pesaro, in Serie C, collezionando 30 presenze e 1 rete.

