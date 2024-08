Ufficiale, Taranto: Ignacio Lores Varela firma un biennale

Il Taranto ha ufficializzato l’acquisizione dell’attaccante uruguaiano Ignacio Lores Varela, che resterà con la squadra fino al 30 giugno 2026.

Nato nel 1991, Lores Varela vanta una significativa esperienza nel calcio italiano, avendo militato in diverse squadre di Serie B, tra cui Palermo, Bari, Vicenza, Varese, Ascoli e Cittadella. In Serie C, l’attaccante ha indossato le maglie di Pisa, Siena e, più recentemente, Avellino.

