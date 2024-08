Virtus Francavilla, ore calde: la priorità resta l’attaccante

L’ultimo giorno di mercato tra i professionisti è una deadline importante anche per le società che militeranno nel prossimo campionato di Serie D, che avranno più tempo invece per effettuare operazioni con altre realtà dilettantistiche. Ecco perché entro la mezzanotte vuole accelerare per portare alla corte di Ciro Ginestra un attaccante forte, di peso, che garantisca ulteriori gol. Se per Sarao la pista sembrerebbe essersi raffreddata, nonostante fosse il preferito dei dirigenti biancazzurri, quella che conduce a De Marchi è definitivamente tramontata con il passaggio dell’ormai ex Taranto alla Virtus Verona. Non convince neppure Asencio e allora la società si muove a fari spenti per provare il colpo a effetto dell’ultimo giorno. Nelle scorse ore è stata avanzata una nuova offerta alla Carrarese per Palermo, ma l’ex Martina ha chiuso a un ritorno in D, forte soprattutto dei numerosi estimatori in C.

L’attaccante potrebbe non essere l’unico innesto di giornata, perché la Virtus resta vigile su più fronti: arriverà pure un portiere over da alternare a Bertini e Cevers, anche se in questo caso si potrebbe virare eventualmente su uno svincolato, e sembrebbero aperti i canali con alcuni club di B per eventuali arrivi in prestito di alcuni giovani. Un ultimo giorno di mercato che potrebbe vedere protagonista anche il Francavilla.r

