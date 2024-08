Monopoli, doppia cessione: Borello va a Benevento, Viteritti ad Avellino

Doppia cessione per il Monopoli proprio nell’ultimo giorno di calciomercato. La società del presidente Rossiello sta per cedere Giuseppe Borello al Benevento e Orlando Viteritti all’Avellino realizzando una discreta plusvalenza che Chiricallo potrà reinvestire per trovare i sostituti.

