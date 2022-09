LECCE – Più spostamenti in bici o con i mezzi pubblici, per decongestionare il traffico in città come in periferia e abbattere l’inquinamento. È il messaggio che la Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) di lecce rilancia in occasione della settimana della mobilità che vede diverse iniziative anche nel capoluogo salentino per promuovere e diffondere tra i cittadini la cultura di una mobilità più sostenibile, come Pedalate cicloturistiche, parking day con l’occupazione temporanea di due posti auto in viale Marconi per creare momenti di animazione e di gioco aperti a tutti, o la visita al Museo Ferroviario della Puglia con i mezzi pubblici.