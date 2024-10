Ferito in abitazione, oltre alla pistola consegnato anche un bossolo

FRANCAVILLA FONTANA – Un reo confesso in carcere, un ferito in ospedale e un uomo evaso ancora ricercato dai carabinieri: facciamo il punto sul misterioso ferimento di un 45enne avvenuto in un appartamento di Francavilla Fontana domenica scorsa. Insieme alla pistola, ai militari è stato consegnato anche un bossolo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author