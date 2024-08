Fc Matera, ripresi gli allenamenti. Il club monitora il mercato

(di Roberto Chito) Davanti ad una cinquantina di tifosi, sono ripresi gli allenamenti in casa Matera. Dopo tre giorni di riposo, nel pomeriggio di domenica 18 agosto, la squadra allenata dal tecnico Ciullo ha cominciato la seconda fase della preparazione.

Obiettivo quello di arrivare al meglio già per il primo match di Coppa Italia del prossimo 1 settembre a Fasano, anche se la priorità resta comunque il campionato. Una nuova settimana di lavoro è cominciata, mentre si attendono novità su quelli che saranno i nuovi test congiunti da svolgere nei prossimi giorni per permettere ai biancoazzurri di mettere altri minuti nelle gambe.

Al contempo, si continua a lavorare sul mercato per cercare i giusti innesti per completare la rosa. Anche perché, qualche pedina under, dopo la prima fase del ritiro non è rientrata nei piani del tecnico Ciullo. E a due settimane dall’inizio della stagione, si lavora per poter completare la rosa il prima possibile.

