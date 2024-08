Eccellenza, il Bisceglie rinforza il reparto offensivo con Aitor Lorá

Il mercato del Bisceglie non conosce sosta. A pochi giorni dall’inizio del campionato di Eccellenza 2024/2025, la società ha messo a segno un colpo importante per rinforzare il reparto offensivo: Aitor Lorá, attaccante classe 1996, proveniente dal Náxara, squadra spagnola con cui ha giocato le ultime due stagioni, prima in Tercera Federación e poi in Segunda, l’equivalente della Serie D italiana.

Nato a Móstoles, nella Comunità di Madrid, Lorá, il cui nome completo è Aitor Amarildo Só Lorá, possiede la doppia cittadinanza spagnola e della Guinea Equatoriale, paese d’origine della sua famiglia. A livello internazionale, ha rappresentato la Guinea Equatoriale sia con l’Under 20 che con la nazionale maggiore. Alto 173 cm, è un attaccante centrale destro di piede che, grazie alla sua velocità, può essere utilizzato anche come seconda punta.

Prima dell’esperienza con il Náxara, dove ha realizzato 23 gol in 62 partite, Lorá ha militato in diverse squadre spagnole di quarta serie, tra cui DAV Santa Ana (3 gol in 18 partite) e Real Aranjuez (5 gol in 29 partite). Successivamente, ha scelto di scendere di categoria per esprimere al meglio le sue potenzialità con il River Ebro, segnando 14 gol in 29 presenze.

A livello di Nazionale, Lorá ha debuttato il 6 settembre 2023 con la Guinea Equatoriale nel match di qualificazione alla Coppa d’Africa contro la Libia, conclusosi sull’1-1. Con la selezione U20 della “Nzalang Nacional” ha disputato tre incontri, segnando due reti.

