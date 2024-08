Lecce, Coulibaly e Krstovic convocati dalle rispettive nazionali

L’US Lecce ha annunciato che Lassana Coulibaly è stato convocato dalla nazionale del Mali per le partite con il Mozambico, in programma il 6 settembre, e contro l’Eswatini, il 10 settembre. Entrambi gli incontri sono validi per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025. Anche Nikola Krstovic è stato chiamato dalla sua nazionale. Il montenegrino prenderà parte alle sfide della UEFA Nations League con l’Islanda, il 6 settembre, e con il Galles, il 9 settembre.

