Fc Matera, ripartire è la missione. E la Curva Sud lancia un appello

Archiviare la brutta sconfitta di Francavilla in Sinni è l’obiettivo di un Matera che si è ritrovato nel pomeriggio allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno per riprendere gli allenamenti in vista della sfida di domenica contro il Nardò, allenato dall’ex De Sanzo. I biancoazzurri, hanno rimediato il primo ko dell’era Torrisi, arrivato in un 3-0 contro i sinnici che ha visto Zampa e compagni protagonisti di diversi errori su tutte e tre le reti subite.

Una battuta d’arresto inaspettata dopo gli otto risultati utili consecutivi e soprattutto il trend positivo fatto registrare a dicembre. Una battuta d’arresto che riporta il Matera sulla terra, e come affermato da Torrisi fa fare a tutti un bagno d’umiltà in vista del futuro. Perché il girone di ritorno, è davvero un altro campionato e le difficoltà saranno davvero tante. Per questo, la sfida contro il Nardò e quella di sette giorni dopo contro la Fidelis Andria, serviranno a capire se il ko di Francavilla in Sinni sarà stato un semplice passo falso. La classifica, in ogni caso resta corta.

E proprio per questo, il gruppo organizzato della Curva Sud Matera, invita tutti i tifosi biancoazzurri a sottoscrivere l’abbonamento per il girone di ritorno e a gremire gli spalti del XXI Settembre-Franco Salerno per le prossime partite. I supporters biancoazzurri, dunque, non hanno perso l’entusiasmo. E nonostante il ko di domenica scorsa che ha riportato la squadra di Torrisi a sei punti dalla vetta, l’appello del popolo più caldo del tiro materano è quello di continuare a crederci

Nelle ultime ore, lo staff-dirigenziale biancoazzurro ha visto salutare il team manager Michele Colucci, con il quale è stato interrotto l’accordo dopo due stagioni e mezzo. A breve, si aspetta di conoscere la nuova figura. Nonostante ciò, si continua a guardare alle questioni di campo. Perché riscattare il ko di Francavilla in Sinni è la missione dei biancoazzurri nell’imminente futuro.

