Taranto, torna alla carica Apex con una nuova offerta

Apex Capital Global LLC ha rinnovato il suo interesse per acquisire il Taranto Calcio, presentando una nuova offerta al proprietario delle quote di maggioranza, Massimo Giove. I dettagli specifici dell’offerta rimangono riservati a causa di un accordo di non divulgazione. Il massimo dirigente rossoblù si trova ora a dover prendere una decisione tra l’offerta di Apex e quella di Giovanni Di Stefano, che ha dichiarato di aver presentato la propria proposta al socio di maggioranza del club rossoblù.

