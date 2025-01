Taranto, la Covisoc ha bloccato il mercato in entrata

La Co.Vi.So.C. ha disposto un provvedimento di non ammissione alle operazioni di tesseramento per il Taranto (anche per la Turris) perché non ha rispettato le scadenze finanziarie previste.

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, il club non ha effettuato entro il termine del 16 dicembre 2024 il pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2024, né ha versato le relative ritenute Irpef e contributi Inps, come stabilito dall’art. 85 delle NOIF. Inoltre, la società ha depositato una dichiarazione ufficiale, firmata dal legale rappresentante e dal Sindaco Unico, attestando tali omissioni.

In base all’art. 90, comma 9 delle NOIF, la Co.Vi.So.C. ha quindi adottato il provvedimento di blocco, che impedirà al club di effettuare operazioni di tesseramento fino a nuova comunicazione.

Il provvedimento potrà essere revocato solo dopo la presentazione di documentazione che certifichi il saldo degli obblighi economici pendenti.

