Fabio Lucioni a Ora Lecce: “Indelebile il boato del Via del Mare. Il Lecce può salvarsi” (video)

Lecce – Ora Lecce inaugura il 2025 con un grandissimo regalo per i tifosi giallorossi, ospite d’eccezione di puntata infatti l’ex capitano del Lecce Fabio Lucioni. L’ex difensore giallorosso, che da poco ha rescisso con il Palermo, si è detto convinto che il Lecce abbia le carte in regola per salvarsi e che i tifosi devono fidarsi dell’operato del direttore tecnico Pantaleo Corvino. In studio anche Danilo Piscopo, presidente del Lecce Club Oleggio intitolato al presidente Saverio Sticchi Damiani ed Emilio Personè ormai un habitué di Ora Lecce.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author