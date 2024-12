Fc Matera, per domenica indetta la “Giornata Biancoazzurra”

Continua l’entusiasmo in casa biancazzurra dopo le tre vittorie consecutive che hanno avvicinato i ragazzi di Torrisi al primo posto in classifica. In occasione della sfida di domenica pomeriggio contro l’Ugento, il club biancoazzurro ha indetto la “Giornata Biancoazzurra”.

Per l’occasione, abbonamenti e ingressi di favore non saranno validi. In questo modo, si chiamata il pubblico materano al XXI Settembre-Franco Salerno per una partita davvero importante per il campionato dei biancoazzurri. I successi contro Costa d’Amalfi, Virtus Francavilla ed Angri hanno tuffato la squadra di Torrisi in corsa per il primo posto.

E la sfida interna contro l’Ugento, l’ultima dell’anno solare 2024, sarà davvero importante per allungare questa serie di vittoria e arrivare al big match di Nocera Inferiore della settimana successiva nelle migliori condizioni.

