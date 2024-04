FASANO – Tre banditi con il volto coperto e armati di fucile a canne mozze hanno fatto irruzione nella serata di lunedì nel Puno Snai di via Roma, nel centro di Fasano. Mentre due minacciavano gli impiegati, un terzo faceva da palo nei pressi dell’ingresso. I malviventi sono riusciti a portare via circa duemila euro in contanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere a circuito chiuso.

