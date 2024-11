Fasano, ora è ufficiale: Agovino nuovo tecnico del club

Dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse ore, adesso è giunta l’ufficialità. Sarà Massimo Agovino il nuovo tecnico del Fasano. L’ex tecnico della Sarnese sostituirà Iannini sulla panchina dei biancazzurri per cercare di risollevare un avvio di stagione fin qui claudicante.

Questo l’annuncio del club: “L’US Città di Fasano comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Massimo Agovino, classe ’67, originario di Sant’Anastasia. Il tecnico campano gode di un’esperienza ultraventennale in Serie D, con l’esordio in panchina che risale alla stagione 2002/03 a Sorrento, per poi guidare Terzigno, Savoia, Agnonese, Trivento, Potenza, Terracina (2° posto nel 2013/14), Cavese, Grosseto, Giugliano (3° posto nel 2019/2020 e campionato vinto in Eccellenza nell’annata precedente), Afragolese, Paganese (ottime prestazioni e successo nella classifica “Giovani D Valore” lo scorso campionato) e Sarnese (con cui ha iniziato l’attuale torneo). L’auspicio è quello di contribuire a dare una svolta al cammino della compagine biancazzurra, che ha finora conquistato una sola vittoria a fronte di 6 pareggi e 5 sconfitte. La presentazione di Massimo Agovino si terrà nel pomeriggio di domani, giovedì 21 novembre, nella sala stampa del Vito Curlo, con l’orario che sarà definito nelle prossime ore”.

