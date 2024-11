Eccellenza, Manduria: ufficializzati quattro nuovi arrivi

Il Manduria rafforza la propria rosa con quattro nuovi innesti.

Arriva Pietro Caragnulo, terzino classe 2005 di Lecce, cresciuto nel settore giovanile del Milan e con un’esperienza in Serie D al Fasano.

Per l’attacco, si unisce alla squadra Thomas Perchaud, attaccante francese classe 1998, con trascorsi in Italia tra Real Siti, Gallipoli e Insieme Formia, oltre a esperienze internazionali con il Clermont in Francia e l’FC Biel-Bienne in Svizzera.

Torna dopo pochi mesi Giuseppe Nello D’Ettorre, centrocampista classe 2000, che aveva iniziato la stagione al Gallipoli.

Completa il quartetto Pietro Stranieri, difensore classe 1995 di Mesagne, cresciuto nelle giovanili del Lecce e già protagonista in club come Martina, Nardò, Bisceglie, Casarano e Molfetta.

