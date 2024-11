Foggia, Millico chiede sostegno ai tifosi per il rilancio

Vincenzo Millico cresce a vista d’occhio, il suo Foggia invece ci prova ma per la cura Zauri, se efficace, servirà comunque del tempo. L’attaccante, da un paio di settimane, sembra pian piano riavvicinarsi agli standard con cui aveva fatto innamorare il capoluogo dauno nella passata stagione. Dopo l’infortunio, rimediato proprio contro la Casertana nell’aprile scorso, Millico non sembrava più lo stesso, complice anche un feeling probabilmente mai del tutto sbocciato con Brambilla e Capuano. Nel momento più difficile del suo Foggia tornano finalmente assist, dribbling, giocate, non ancora il gol e forse un po’ d’egoismo di troppo, unito alla personalità di chiedere supporto, anche con un pizzico di polemica, a chi invece ha accolto con i fischi il pareggio interno con la Casertana.

Le dichiarazioni dell’attaccante nel servizio.

