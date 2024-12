Fasano, Losavio: “Abbiamo attraversato un periodo difficile, ora arrivano i risultati”

L’attaccante del Fasano classe 2001, Francesco Losavio, è intervenuto ieri nel corso di LuNeDì Puglia, andato in onda dalle 15 su Antenna Sud. Le sue parole sul buon momento attuale del Fasano con alcune riflessioni anche sulle scorse settimane:

“Sicuramente abbiamo attraversato un periodo difficile, ora fortunatamente ci siamo messi sulla strada giusta con le due vittorie casalinghe. Peccato ad Ugento per non aver preso i tre punti, però siamo contenti di questo nuovo percorso. Non mi va di parlare della vecchia gestione tecnica, io mi sono trovato comunque bene con l’altro allenatore, ho appreso molto da lui, purtroppo quando non arrivano i risultati nel calcio funziona così. Dispiace, noi calciatori con la nuova gestione ci siamo fatti un esame di coscienza e abbiamo cercato di apprendere subito le idee del nuovo mister. Penso che stiamo mettendo in atto quello che lui ci chiede, ora i risultati stanno arrivando. Il passato è stato condizionato da un aspetto mentale, perché comunque noi con Iannini esprimevamo un bel calcio, non è stato facile. Ora pensiamo al presente ed a costruire quello che stiamo facendo, ci toglieremo soddisfazioni”.

