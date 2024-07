Fasano, in arrivo Signorile dal Cerignola

Alla fine è il Fasano a spuntarla per Sabino Signorile, l’esterno offensivo si trasferirà in biancazzurro dal Cerignola in prestito. Sul classe 2002 c’era stato anche un tentativo concreto da parte del Gravina, nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del Fasano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author