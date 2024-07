Taranto, scoppia la grana Iacovone: disponibile fino al 30 settembre

La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver appreso, in data odierna, della disponibilità dello stadio Erasmo Iacovone sino al 30 settembre 2024. Tale comunicazione è giunta dall’Amministrazione Comunale solo nella giornata di oggi, a seguito di un’ulteriore richiesta di concessione d’uso dell’impianto effettuata ieri.

La società aveva già provveduto ad inviare mezzo pec tale richiesta al Comune di Taranto nei giorni: giovedì 30 maggio, giovedì 6 giugno e mercoledì 12 giugno. Nonostante una convocazione per un incontro il 14 giugno, non si è giunti a una soluzione. Si legge in una nota del club rossoblu.

Ulteriori pec, inviate senza risposta, sono state inviate nei giorni lunedì 24 giugno e martedì 2 luglio. Durante questo periodo, la società ha inviato ulteriori pec al Commissario dei Giochi, Massimo Ferrarese, al Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e al Ministro dello Sport, Andrea Abodi. Continua la nota del Taranto.

Oggi, il Commissario Ferrarese ha risposto, indicando che ogni decisione riguardo all’utilizzo dello stadio rientra nell’esclusiva attribuzione del Comune di Taranto, proprietario dell’impianto. Non è stato comunicato nulla riguardo alla possibilità di disputare le gare con la presenza di pubblico durante i lavori, come discusso nell’ultimo incontro presso la Camera di Commercio di Taranto, alla presenza del Ministro Abodi, del Commissario Ferrarese, del Comune di Taranto e della società. Conclude il club rossoblu.

