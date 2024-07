Ripescaggi in Serie D, il Barletta resta in Eccellenza

BARLETTA – Con il comunicato di martedì pomeriggio è ufficiale la permanenza del Barletta nel campionato di Eccellenza 24/25. Già in coda alle ipotetiche graduatorie formulate nelle ultime settimane in base ai parametri fissati dalla Lega Dilettanti, ai biancorossi è stata comunicata l’esclusione dai quattro posti liberi d’ufficio in quarta serie nazionale.

Ad usufruire del ripescaggio sono Zenith Prato, Cjarlins Muzane, Ciliverghe e Crema. Nulla da fare per le pugliesi, viste anche le ambizioni del Bisceglie. In casa Barletta, mercoledì in tarda mattinata è prevista una conferenza stampa del presidente Romano per rimarcare le ambizioni biancorosse pur restando nella massima categoria regionale. Presenzieranno anche alcuni dei tesserati più rappresentativi dell’organico di mister De Candia.

Sul fronte mercato, ancora in stand-by la situazione legata a Mathias Longo. Il centrocampista argentino classe ’96, che in caso di ufficialità sarebbe alla prima esperienza in Italia, è in attesa del transfer per regolarizzare il trasferimento a Barletta. Proseguono gli allenamenti al Puttilli, doppia seduta fino a venerdì più la sessione mattutina in programma sabato.

