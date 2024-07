Il Foggia mette la freccia a sinistra con Felicioli. Il punto sul mercato

Un Foggia a trazione anteriore, con tanta qualità davanti ma anche alla ricerca di un equilibrio nel 4-2-3-1 che Brambilla sta varando a San Giovanni in Fiore. Il mosaico rossonero ha una forma ben precisa ed è pronto ad accogliere almeno un altro paio di tasselli a stretto giro. Ecco l’esterno sinistro, Gianfilippo Felicioli, ventiseienne reduce da un’annata alla Pergolettese. Il classe ’97 prometteva benissimo, l’esordio in Serie A con il Milan nella stagione 2014/2015, a diciannove anni, poi le 6 presenze in massima serie con l’Hellas Verona, da contorno 74 apparizioni in Serie B con le maglie di Cittadella, Ascoli, Perugia e Venezia. Parliamo di un ragazzo di qualità che cerca rilancio in una piazza ambiziosa come Foggia, i rossoneri accolgono così un esterno di sinistra capace di coprire tutta la fascia, giocando in una linea di centrocampo ma anche come terzino, proprio in base alle idee tattiche di Brambilla. Il tecnico attende però anche rinforzi a centrocampo, resta concreto l’interesse per l’ex Juve Next Gen Samuele Damiani, di proprietà del Palermo, raffreddata all’improvviso la pista legata al serbo Lazar Zlicic, per cui sembrava esserci un accordo totale, difficilmente il trequartista classe ’97 vestirà la maglia rossonera. Come detto, all’appello mancano i centrocampisti e l’eventuale arrivo di Damiani non sarebbe certamente l’unico. Proseguono intanto le manovre in attacco, nelle ultime ore ai satanelli, così come ad altri club, sarebbe stato proposto Pippo Falco, profilo almeno sulla carta in linea con le esigenze tattiche: l’ex Lecce, oggi svincolato, potrebbe agire dietro la punta o sulla destra, valutazioni dunque in corso. Nel frattempo, la società continua a lavorare con assoluta calma e prudenza su Facundo Lescano, vero obiettivo dell’estate per il reparto offensivo ad oggi guidato da Santaniello. L’attaccante avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento, il vero muro è la Triestina che conta sul suo numero dieci: il club alabardato cede l’argentino soltanto dinanzi ad offerte irrinunciabili, un po’ la solita filastrocca estiva. Ci ha messo cinque minuti Lescano ad andare in gol nell’amichevole persa dai friulani contro la Torres, piccolo ulteriore elemento che rende la sua cessione affatto scontata, il Foggia però non molla e con pazienza continua il suo corteggiamento.

