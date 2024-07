Team Altamura, Bernardotto rinforza il reparto offensivo

È Gabriele Bernardotto l’attaccante sul quale punta il ds Grammatica, il classe ’97 è ormai un nuovo giocatore dell’Altamura. Trattativa definita con il Giugliano che a gennaio lo aveva girato in prestito al Gubbio, ora la cessione a titolo definitivo ai murgiani. Prende forma in maniera spedita, dunque, l’attacco biancorosso: il reparto ruoterà intorno alle boe Sabbatani, classe 2002 pupillo del ds già a Ravenna, e Bernardotto appunto, centravanti dal curriculum di tutto rispetto ma alla ricerca di riscatto dopo i soli 6 gol messi a segno nelle ultime due stagioni tra Carrarese, Giugliano e Gubbio. Lui come anche Leonetti, arrivato dal Cerignola per mettere alle spalle un’annata travagliata, soli due gol e tanti acciacchi, un giocatore che sulla carta resta però un lusso per una matricola.

L’Altamura, intanto, scenderà in campo nella giornata di mercoledì 31 luglio a Campobasso per il primo vero test amichevole contro una pari categoria, sarà l’occasione per osservare all’opera il complesso lavoro, tra campo e mercato, portato avanti in queste calde settimane estive. Un momento di confronto tra il ds Grammatica e mister Di Donato sull’organico venuto fuori e basato su un mix tra giovani affamati ed esperti di categoria. L’esperienza caratterizza ogni reparto: la fantasia di Rolando e Minesso, Franco, arrivato dalla Turris per caricarsi sulle spalle il centrocampo, Gigliotti, totem in difesa. Senza tralasciare la freschezza di un parco under ben assortito, di D’Amico e del neoarrivato Davide Acampa, esterno sinistro classe 2003 scuola Napoli prelevato dal Rimini dopo una stagione a metà tra i romagnoli ed il Renate. L’allenamento congiunto in Molise servirà per mettere in tavola le strategie dell’ultimo mese di mercato, in cui servirà puntellare un mosaico costruito quasi da zero e con le difficoltà consuete di ogni neopromossa. In tal senso, agosto potrebbe riservare sorprese ed opportunità fino a questo momento improbabili. Dopo il Campobasso, la Team Altamura effettuerà una partitella in famiglia venerdì 2 agosto nel ritiro di Alfedena prima di rientrare in Puglia. Nel frattempo, sono stati aggiudicati ma non sono ancora cominciati i lavori di adeguamento allo stadio D’Angelo, la squadra dovrebbe tornare ad allenarsi proprio ad Altamura da martedì 6, la situazione potrebbe sbloccarsi entro Ferragosto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author